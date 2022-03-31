Россия начала использовать аэропорт Бреста для ударов по Украине 13 31.03.2022, 7:42

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Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины.

Российская армия начала использовать аэродром Бреста для нанесения воздушных ударов по Украине. О точном количестве и моделях базирующихся на нем самолетов не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко в эфире информационного марафона.

"Наступление из Беларуси уже фактически идет, только не белорусской армии. Более того, россияне начали использовать Брестский аэропорт, с которого начинаются обстрелы наших территорий", — отметил Денисенко.

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