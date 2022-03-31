США планируют выпускать на рынок миллион баррелей нефти в день в течение нескольких месяцев 31.03.2022, 7:44

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Таким образом Белый дом рассчитывает снизить цены на топливо.

Президент США Джо Байден изучает возможность выпуска на рынок 1 млн баррелей нефти в день в течение нескольких месяцев.

Таким образом администрация Белого дома рассчитывает снизить цены на топливо, подскочившие на фоне войны в Украине.

Об этом сообщает CNN.

По данным источников телеканала, обсуждаемый в Белом доме план предполагает высвобождение около 1 млн баррелей в день из стратегического нефтяного резерва США в ближайшие месяцы. Ожидается, что Байден объявит об этом в четверг, 31 марта, во время выступления по ценам на газ.

В прошлом месяце Байден объявил о скоординированном выпуске нефти из американских стратегических резервов совместно с другими странами. Президент США также выпустил около 60 миллионов баррелей в ноябре прошлого года, чтобы сдержать рост нефтяных котировок.

Напомним, 30 марта цены на нефть начали расти на фоне ограниченного предложения на рынке и растущих перспектив новых западных санкций против России из-за ее вторжения в Украину.

Отметим, цены на нефть подскочили после вторжения России в Украину 24 февраля. Кроме того, российская агрессия вызвала стремительный рост цен на газ.

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