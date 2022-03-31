Подразделения армии РФ отказываются воевать, отстранены два командира 9 31.03.2022, 7:46

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Волнения охватили 60-ю мотострелковую бригаду оккупантов.

Морально-психологическое состояние и уровень мотивации личного состава подразделений оккупационных войск для участия в боевых действиях остается низким.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По имеющейся информации, в подразделениях 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа в связи с неисполнением приказа о ведении боевых действий от должностей отстранены два командира взводов.

Для проведения разъяснительной работы в район выполнения боевых задач БТГр части в Ясиновке Донецкой области запланировано прибытие заместителя командира бригады по военно-политической работе.

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