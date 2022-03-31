Бойцы ВСУ захватили элитный трофей - новейшую модификацию ЗРК «Тор» оккупантов 5 31.03.2022, 7:51

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Он будет служить для уничтожения врага его же оружием.

Украинские защитники захватили элитный трофей - зенитный ракетный комплекс с боевой машиной на колесном шасси ЗРК Тор-М2. Теперь он будет служить украинским бойцам для уничтожения врага его же оружием.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

"Новый трофей наших защитников! Последняя усовершенствованная модификация системы, поставляемая в войска россии с 2016 года – ЗРК Тор-М2", - говорится в сообщении.

Система Тор предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолётов и вертолётов, в том числе и выполненных по технологии "стелс". Может работать как в ручном, с участием операторов, так и в автоматическом режиме.

При этом система Тор сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

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