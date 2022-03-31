Украина ведет переговоры с Польшей о полном закрытии границы с Беларусью 15 31.03.2022, 7:55

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Также есть обращение к властям Литвы и Латвии.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что ведутся переговоры о полном закрытии польско-белорусской границы.

В эфире украинского телевидения Дещица сообщил, что решение может быть принято вне зависимости от взгляда Евросоюза, передает nv.ua.

«Мы проводим переговоры с Министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью, чтобы все же были полностью закрыты границы. Даже если решение не будет принято на уровне ЕС. Границы между Польшей и Беларусью можно закрыть», — заявил посол.

Дещица отметил, что также есть обращение к властям Литвы, Латвии и Эстонии закрыть границу с РФ и Беларусью.

«Мы также обратились в эти страны, чтобы одновременно они закрыли свои границы с РФ и Беларусью. Я думаю, что это решение будет принято. Тогда не нужно будет ждать ЕС, и заблокируем полностью любые доставки в РФ», — заявил посол.

В середине марта активисты на польско-белорусской границе заблокировали фуры с европейскими товарами, которые пытаются въехать на территорию Беларуси, а потом России.

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