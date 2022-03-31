На Донбассе оккупанты провалили пять атак: уничтожено много техники 31.03.2022, 8:01

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ВСУ ликвидировали 15 вражеских артиллерийских систем.

На Донецком и Луганском направлениях с начала текущих суток ВСУ успешно отразили пять вражеских атак.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отражено пять атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в сообщении.

Так, украинские защитники уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, а также 15 артиллерийских систем. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили один самолет, три беспилотника и одну крылатую ракету.

Напомним, 30 марта воздушное командование "Восток" сообщило, что были сбиты три вражеских самолета, по предварительным данным, уничтожены вражеские истребители-бомбардировщики.

Ранее Минобороны Украины поделилось, что с начала вторжения России в Украину (произошло 24 февраля) по состоянию на 30 марта в нашей стране были уничтожены около 17 тыс. 300 оккупантов, 131 самолет и 81 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.

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