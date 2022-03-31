ВСУ ликвидировали командира мотострелкового батальона РФ

ВСУ ликвидировали командира мотострелкового батальона РФ9
- 31.03.2022, 8:03
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Тело погибшего оккупанта отправится на родину «грузом 200».
Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали командира 1 мотострелкового батальона 394 мотострелкового полка 127 дивизии Фахретдина Гасанова.
Отмечается, что тело погибшего отправится на родину.
"Заблудился на "учениях", но уже вернулся домой", - сообщил военный блоггер и аналитик Анатолий Штефан, более известный по псевдониму "Штирлиц", передает glavred.info.