Невзоров: Путин профнепригоден, его обвели вокруг пальца три вороватых дурака 18 31.03.2022, 8:05

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Александр Невзоров

Российская армия ездит на металлоломе, вынутом из черноземов Чечни.

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону назвал президента РФ Владимира Путина профнепригодным.

"Путин, к сожалению, профнепригоден как президент. Не может быть профпригодным человек, которого могут обвести вокруг пальца три вороватых дурака, сказав ему: "Знаешь, Вова, блин, у нас армия, мы порвем всех!" И он верит! Ему не приходит в голову, что надо проверить и выяснить, что армии-то нет", – сказал Невзоров.

По его мнению, за последние десятилетия российская армия качественно практически не изменилась.

"Она сидит в том самом с торчащими проводками, перекрашенном железном говне, которое вынули из черноземов Чечни. Это те же БТР, – я узнаю их – те же танки... Прибавилось несколько ракет ценой невероятных усилий. Чтобы сделать несколько ракет, они обобрали всю страну, на протяжении 20 лет культивируя нищету в провинциях", – сказал публицист.

Он отметил, что за десятилетия, пока Путин находится у власти, в РФ не изменилась жизнь к лучшему.

"Если бы он действительно занимался Россией эти годы, то Россия была бы настолько привлекательной, что Украина, может быть, сама начала бы посматривать в ее сторону... Нет! Они свои чувства к Украине готовы реализовывать только через изнасилование, только через кровь, боль, схватки, муку для всех и трагический исход для себя", – считает Невзоров.

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