Как белорусский калий стал никому не нужен 10 31.03.2022, 8:15

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Режим доигрался.

На Западе от белорусского калия шарахаются, а власти придумывают серые схемы поставок.

UDF рассказывает, какая катастрофа произошла с экспортом калийных удобрений.

Бойкот со стороны норвежской компании Yara

Один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений сдался под натиском общественного мнения и СМИ в начале 2022 года. Норвежцев принудили отказаться от сотрудничества с «Беларуськалием» из-за политических репрессий в стране. Компания Yara заявила, что свернет закупки белорусских калийных удобрений к 1 апреля.

Норвежцы закупали 10−15% продукции «Беларуськалия» – не только для своей страны, но и для европейского и других континентов.

Отказ Литвы от транзита

Почти вся продукция «Беларуськалия» транспортировалась железнодорожным сообщением через Литву в порт Клайпеды, а оттуда морским путем в самые разные регионы мира.

Чем думали белорусские власти, когда раз за разом шли на обострение отношений с соседями (например, искусственно создавая на границе с Литвой миграционный кризис) – загадка.

В конце концов отношения дошли до такой точки, что в Вильнюсе пошли на собственные потери: с 1 февраля 2022 года Литва заблокировала транзит белорусских калийных удобрений. Официально – из-за введенных ранее санкций США и ЕС в отношении белорусской калийной отрасли.

Отказ Украины от транзита

После решения Литвы белорусские власти стали лихорадочно искать альтернативные пути транзита для своего главного источника валюты. Попробовали через порт в Одессе – но неудачно.

«Сейчас проблема возникла с белорусским хлоркалием. И не потому, что это калийные удобрения, а потому что это 11–12 миллионов тонн (в год). Это огромная масса, которую надо переместить. В этом проблема. Украинцы предложили, мы согласились. Сегодня, вроде бы, заявили о том, что нет — в Одессе мы не будем грузить. То есть их остановили тоже», — рассказал Александр Лукашенко в начале февраля.

Новые санкции Евросоюза

ЕС еще в середине прошлого года ввел санкции против белорусский калийных удобрений. Но тогда по разным оценкам, они охватили максимум около половины товаров этого направления.

Но 24 февраля этого года Россия напала на Украину, а Беларусь признали соучастницей военной агрессии. В результате наша страна столкнулась с сокрушительными санкциями. Среди прочего 2 марта Евросоюз запретил транзит калийных удобрений из Беларуси, ее главной экспортной статьи. Теперь литовцы передумать не смогут.

Также 2 марта Минфин США внес «Белорусскую калийную компанию» и ее дочернее предприятие ООО «Агророзквит» в санкционный список.

Россия не помогла

Уже довольно давно, с учетом европейских санкций, белорусские власти стали думать, как перевести транзит калийных удобрений в российские порты. Но это стало огромной проблемой, т.к. возможности этих портов ограничены – они и так едва справляются с продукцией «Уралкалия».

Когда Литва официально отказалась от транспортировки, стало очевидно: Россия не поможет. 18 февраля Лукашенко на встрече с Путиным объявил, что Беларусь построит новый порт под Санкт-Петербургом – якобы за два года.

Что будут делать с экспортом в это время – власти не пояснили. Кроме того, возникает куча других вопросов: сколько будет стоить строительство порта, кто даст деньги (Лукашенко заявлял, что якобы инвестор из Беларуси), сумеет ли «Беларуськалий» вернуть прежнюю долю на рынке, справится ли порт с необходимым объемом отгрузок.

На днях «Деловой Петербург» сообщил: порт, который Беларусь хочет построить в России, сможет принять лишь 5 млн тонн калийных удобрений в год, а не необходимые 11 млн. РФ может профинансировать строительство в виде кредита на 500 миллионов долларов. Белорусские власти эту информацию не прокомментировали.

Власти засекречивают экспорт калия

3 марта, на следующий день после введения новых санкций ЕС и США, Лукашенко подписал секретный указ об экспорте калийных удобрений. Два пункта в нем — для служебного пользования, их текст не публикуется.

21 марта Лукашенко согласовал на должность генерального директора ОАО «Белорусская калийная компания» Алексея Скрагу. Ранее он руководил предприятием «Белспецвнештехника», которое занимается продукцией военного назначения и двойного применения.

«Неважно, какой товар продавать – калий, технику, вооружение… Хотя я вам скажу, что сейчас работа на калийном рынке у вас будет сродни торговле оружием и другой специальной техникой. Все должно быть тихо, спокойно», – заявил при назначении Лукашенко.

Эксперты сделали вывод, что руководитель Беларуси мог подразумевать опыт Скраги в обходе ограничений по продаже оружия.

И что все это значит?

Итак, Беларусь больше не может транспортировать свой калий через порт в Клайпеде (и через любой другой европейский порт). В России мощности заняты – нужно строить новый порт с нуля, что займет несколько лет и потребует немало денег.

Как теперь продается белорусский калий? Премьер-министр Роман Головченко заявлял, что в том числе железнодорожными перевозками «в направлении Китая».

А глава российского аналитического бюро «СОНАР-2050» Иван Лизан сказал РИА Новости:

«У Минска не очень хорошие отношения с «Уралкалием», из-за чего «Беларуськалий» даже вынужден продавать продукцию в Китай по заниженной цене. Естественно, пути в Китай ведут тоже через Россию».

Вероятно, что часть калия вывозится через российский порт в Усть-Луге. Прорабатываются поставки в Индию через порт в Астрахани – Индия не хочет подписывать калийный контракт с Беларусью, пока она не покажет всю логистику поставок.

Сколько денег может потерять в этой ситуации белорусский бюджет? Ежегодно калия экспортировалось примерно на 2,5 миллиарда долларов. То есть речь об очень крупной сумме.

Кроме того, встает вопрос о занятости. На «Беларуськалии» трудится около 15 тысяч человек. Уже появилась информация о приостановке работы одного из пяти рудоуправлений – якобы плановой. Что будет дальше – загадка.

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