«Немец воевал, порт побомбил – и все. А это – натуральный фашист!»10
- 31.03.2022, 8:34
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92-летняя украинка из Ирпеня рассказала о зверствах российских оккупантов.
Украинка Анна Евдокимова живет в Ирпене, где последние недели шли бои, ее с мужем дом сильно пострадал от обстрелов рашистов.
В интервью «Настоящему времени» она рассказала о российских захватчиках:
«Третью войну переживаю, мне уже 92 года. Это не война, это натурально бандит воюет! Немец воевал, порт побомбил и ушел – и все. А это - натуральный фашист!».