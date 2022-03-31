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«Немец воевал, порт побомбил – и все. А это – натуральный фашист!»

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  • 31.03.2022, 8:34
  • 9,728
«Немец воевал, порт побомбил – и все. А это – натуральный фашист!»

92-летняя украинка из Ирпеня рассказала о зверствах российских оккупантов.

Украинка Анна Евдокимова живет в Ирпене, где последние недели шли бои, ее с мужем дом сильно пострадал от обстрелов рашистов.

В интервью «Настоящему времени» она рассказала о российских захватчиках:

«Третью войну переживаю, мне уже 92 года. Это не война, это натурально бандит воюет! Немец воевал, порт побомбил и ушел – и все. А это - натуральный фашист!».

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