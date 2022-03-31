В Беларуси так «подняли зарплаты», что они стали меньше 6 31.03.2022, 8:40

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Незначительных подачек от режима хватает только на хлеб и молоко.

Экономист Лев Марголин считает, что падение зарплат в долларовом эквиваленте, несмотря на то, что ее поднимают в рублях, продолжится, сказал он в интервью корреспонденту газеты «Белорусы и рынок».

Экономист объяснил, что как правило, зарплата падает резко. Хотя, как любят говорить власти, у нас все свое: продукты свои, товары свои. Но на деле оказывается, что и продовольствие, и товары первой необходимости — все подскакивает в цене. А зарплаты и пенсии подтягиваются достаточно долго. Так происходило в более благоприятных условиях. Как будет происходить сейчас — сложно даже предположить.

— Так белорусы стали богаче на 85 рублей или беднее на 100 долларов?

— Как для кого. Те, кто, как говорится, долларов и в глаза не видел, привык обходиться минимальным потребительским бюджетом, может и разбогател. Но 85 рублей настолько незначительная сумма, что даже те люди, которые кроме хлеба, молока и самых необходимых продуктов ничего не едят, расходуют «прибавку» мгновенно.

— Что белорусам ждать дальше от зарплат, пенсий?

— И дальше следует ожидать снижения зарплат и пенсий в долларовом исчислении. Это еще не конец. Постепенно рублевый эквивалент будет компенсироваться, но очень медленно. Соответственно, народу придется еще туже затянуть пояса. Как мы видим, постоянно дорожает бензин, а бензин не только счастливчики, которые разъезжают на собственных авто, бензин это все: и хлеб, который надо завезти в магазин, и молоко, которое надо привезти с завода. А ведь дорожает не только бензин, дорожает практически все, что связано с производством самых обычных товаров.

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