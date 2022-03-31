Оперная певица из РФ и доверенное лицо Путина осудила войну против Украины

Оперная певица из РФ и доверенное лицо Путина осудила войну против Украины29
- 31.03.2022, 8:50
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Певица является налоговым резидентом Австрии.
Оперная певица из РФ Анна Нетребко, которая была доверенным лицом Путина на выборах, получала из его рук награды и даже фотографировалась с флагом «Новороссии» во время визита в Донецк, осудила войну с Украиной.
Об этом она написала в «Фейсбуке».
Нетребко в своем посте отметила:
«Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не являюсь союзником какого-либо лидера России.
Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неправильно истолкованы.
На самом деле, я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в частности, по случаю вручения наград в знак признания моего искусства и на церемонии открытия Олимпиады.
В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом.
После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, изначально в Европе».
Причиной этого поста, вероятнее всего, стали проблемы с продолжением профессиональной карьеры певицы в Европе. 28 февраля, спустя 4 дня после начала российского вторжения, все отношения с Анной Нетребко разорвал театр Metropolitan Opera.
В заявлении театра говорилось, что эти отношения не будут восстановлены, пока Россия не прекратит войну и не компенсирует Украине причиненный ущерб.
Поможет ли певице это публичное отречение от бывшего кумира — покажет ближайшее время.