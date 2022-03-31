В Беларуси зафиксировали массовое перемещение военной техники РФ 7 31.03.2022, 8:53

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Оккупанты перегруппировываются и создают резерв?

Согласно оперативной сводке Генерального штаба ВСУ, в Республике Беларусь обнаружили перемещение военной техники вооруженных сил страны-агрессора России.

В Генштабе отмечают, что, вероятно, перемещения осуществляются для того, чтобы перегруппироваться, а также создать резерв.

Из-за масштабных потерь в войске оккупантов руководство России перемещает войска на территории Беларуси – это происходит для перегруппировки вражеских сил и создания резерва для пополнения войска.

«На территории Республики Беларусь зафиксировано перемещение военной техники вооруженных сил Российской Федерации, вероятно, с целью перегруппировки подразделений, а также создания резерва для пополнения потерь в живой силе, вооружении и технике группировок, действующих на территории Украины», – сообщили в Генштабе.

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