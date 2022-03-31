Батальонно-тактическая группа из Южной Осетии в полном составе отказалась воевать против Украины 7 31.03.2022, 9:01

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Их пытались задействовать на Донецком направлении.

По информации украинской разведки, продолжаются массовые отказы российских военнослужащих участвовать в войне против Украины.

Об этом пишет советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Так, несколько дней назад почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп (две мотострелковые роты и минометная батарея), которые были сформированы из состава 4-й военной базы ВС РФ (в/ч 66431, г. Цхинвал, Южная Осетия) и были задействованы на Донецком направлении, отказался от участия в военной агрессии против Украины.

29.03.2022 их организованно переместили в военный полигон "Кузьминский" (Ростовская обл.), где с ними провел беседу заместитель командующего 58 армией по военно-политической работе. Однако его призывы к продолжению выполнения поставленных задач успеха не имели.

Руководство России пытается применять уголовное преследование к лицам, отказывающимся воевать против Украины, но в случае массовых отказов вынуждено ограничиваться дисциплинарными взысканиями. Причиной является страх перед возможной оглаской реальных настроений в войсках и бунтов в воинских частях.

Для показательного публичного наказания было принято решение привлечь к уголовной ответственности 12 бойцов краснодарской роты ОМОН "Пластун" Росгвардии, отказавшихся ехать в Украину. Рота состоит в большинстве своем из украинцев (кубанских казаков), что указывает также на возможный этнический принцип при выборе.

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