«Все ждут, когда Путин умрет» 22 31.03.2022, 10:05

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Один из «друзей» главы Кремля мог связать его и привезти в Гаагу.

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин, который более 10 лет живет в Лондоне, заявил, что Россия станет свободной только после смерти Путина. Предприниматель добавил, что этого ждут многие.

Об этом Чичваркин заявил британскому изданию Time.

"Все ждут, когда Путин умрет. Возможность свободы приходит только после его смерти", - сказал Чичваркин, добавив, что русские - это не Путин.

Отвечая на вопрос о том, что смерть Путина - это единственная надежда для России, бизнесмен сказал: "Ну, один из друзей Путина мог связать его и привезти в Гаагу".

Войну России против Украины Чичваркин назвал "грязной игрой" Кремля. По его мнению, положить конец российской агрессии можно только военной силой, а не санкциями.

"Ракеты "Джавелин" и войска НАТО могут положить конец войне. Не захват яхты в Монако. Это только поможет конкретному политику переизбраться", - уточнил бизнесмен.

Напомним, ранее разведка Британии заявила о том, что Путин переоценил способность российской армии одержать быструю победу над Украиной.

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