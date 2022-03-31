Евгений Магда: Поражение агрессора в Украине может привести к смене власти в Беларуси 7 31.03.2022, 10:16

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Евгений Магда

Белорусские военные смотрят не пропаганду, а то, как горит в Украине российская техника.

Украинский политолог Евгений Магда считает, что в заявлениях российской стороны о сокращении военной активности есть серьезный подтекст.

— Я думаю, что Россия в данном случае хочет схитрить, пытаясь показать мировому сообществу, что она все-таки настроена искать пути мирного решения конфликта, что с ней можно договариваться, — высказал мнение директор Института мировой политики (Украина) в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Но самое главное то, что Россия осознала невозможность эффективного штурма Киева.

И причина здесь, я думаю, не только в том, что это оказалось невозможным с точки зрения военной тактики.

Есть еще один момент, на мой взгляд, очень чувствительный. Киев, как известно, — мать городов русских. И я не представляю, как Путин сможет «продать» ракетный удар по Киево-Печерской лавре или по Софии Киевской своим согражданам.

— Но он же не будет говорить, что это он отдал приказ. Так и скажет, мол, «нацисты дошли до края, разбомбили Лавру».

— События последних пяти недель показали, что российской пропаганде верят только в России, и то не все. А объяснить людям всего мира это будет совершенно невозможно.

Продолжая тему отказа от штурма Киева, следует отметить, что на это есть еще одна причина. Россия намерена сосредоточить усилия на захвате Донецкой и Луганской областей в полном объеме. Это им нужно и для использования в дальнейших торгах, и еще по одной веской причине.

Они хотят захватить Мариуполь, чтобы максимально отрезать Украину от морских портов, потому что это основа украинского экспорта. Зерно, масло, руду можно эффективно экспортировать только морем.

— То есть все-таки они хотят уничтожить экономический потенциал страны, что в корне противоречит заявлениям исключительно «про уничтожение нацистов».

— Экономический потенциал они и так подрывают, уничтожая гражданскую инфраструктуру. Они ведь бомбят и разрушают не только нефтебазы, у нас уже огромный список уничтоженных промышленных предприятий. Например, российские военные стояли на территории шоколадной фабрики в Тростянце, а, когда отходили, уничтожили ее.

А в вопросе о нацистах изначально было противоречие. Любому, хотя бы минимально здравомыслящему человеку очень трудно объяснить, зачем денацифицировать страну, в которой президент — еврей.

— В случае захвата Донбасса, повторят ли российские войска попытку захватить другие регионы?

— Конечно, они будут пытаться это делать. В этом у меня нет никаких сомнений. Россия не намерена останавливать войну в Украине, она будет пытаться двигаться вперед. Сдержать ее могут только усилия украинских войск при военно-технической поддержке западных партнеров.

— Есть мнение, что чем дольше будет продолжаться эта война, тем большая вероятность того, что белорусские войска примут в ней участие на стороне агрессора. Вы согласны?

— Могут произойти разные провокации для того, чтобы вынудить принять такое решение. Уже было два обстрела белорусской территории. Но при этом нужно понимать, что белорусская армия никогда не воевала, а ее пытаются вынудить идти в самое пекло против украинских военных, многие из которых как раз имеют реальный боевой опыт. Я думаю, это опасная авантюра. Уверен, что белорусским войскам отведена роль «пушечного мяса».

Кроме того, белорусское общество должно понимать, если ваши войска войдут на территорию Украины, то наши отношения разрушатся на десятилетия вперед.

В то время, как Лукашенко, если он может влиять на подобные вещи, наверняка понимает, что использование белорусских войск в Украине будет нести угрозу его положению.

Есть немало примеров, когда неудачное участие армии в войне потом оборачивалось революционными событиями в стране.

Мы уже почти пять недель говорим о том, что белорусские военные могли войти в Украину, но они до сих пор так этого и не сделали.

— Понятно, почему Лукашенко этого не хочет и почему этого не хотят белорусы и сами военные. Но в конечном итоге решать будет Путин, не так ли?

— Если отталкиваться от того, что Лукашенко ничего не решает, то можно смоделировать следующую ситуацию.

Поражение белорусских военных в Украине могло бы привести к смене власти в Беларуси. Очевидно, что России это абсолютно невыгодно.

Это создаст большие проблемы, в таком случае она потеряет мощную тыловую базу, которой является Беларусь, площадку для запуска ракет и самолетов по Украине. Поэтому, думаю, Путин не форсирует эту ситуацию.

Конечно, сегодня у Лукашенко очень ограниченное пространство для маневра. Но если сегодня провести опрос среди Вооруженных сил Беларуси, например, спросить у ваших военных, смотрели ли они видео из Украины за последние пять недель, думаю, что очень многие солдаты и офицеры, особенно контрактники, ответят положительно.

И, поверьте, они смотрят не российскую пропаганду, а на то, как российская техника горит в Украине. Кто-кто, а белорусские военные хорошо понимают свой уровень и то, что их тактика и стратегия подобна российской.

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