17 500 человек и более 600 танков: сколько потеряла армия РФ с начала войны в Украине

17 500 человек и более 600 танков: сколько потеряла армия РФ с начала войны в Украине5
- 31.03.2022, 10:32
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Новые данные Генштаба ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские оккупанты потеряли около 17 500 военнослужащих. В то же время украинским военным удалось уничтожить более 600 танков.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника:
личный состав - около 17 500 человек
танки - 614 единиц
боевые бронированные машины - 1735 единицы
артиллерийские системы - 311 единиц
РСЗО - 96 единиц
средства ПВО - 54 единиц
самолеты - 135 единица
вертолеты - 131 единица
автомобильная техника - 1201 единиц
корабли/катера - 7 единиц
цистерны с ГСМ - 75 единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня - 83 единица
специальная техника - 22 единица
пусковые установки - 4 единиц
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.