17 500 человек и более 600 танков: сколько потеряла армия РФ с начала войны в Украине 5 31.03.2022, 10:32

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Новые данные Генштаба ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские оккупанты потеряли около 17 500 военнослужащих. В то же время украинским военным удалось уничтожить более 600 танков.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника:

личный состав - около 17 500 человек

танки - 614 единиц

боевые бронированные машины - 1735 единицы

артиллерийские системы - 311 единиц

РСЗО - 96 единиц

средства ПВО - 54 единиц

самолеты - 135 единица

вертолеты - 131 единица

автомобильная техника - 1201 единиц

корабли/катера - 7 единиц

цистерны с ГСМ - 75 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 83 единица

специальная техника - 22 единица

пусковые установки - 4 единиц

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.

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