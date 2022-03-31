Где и как быстро белорусы сейчас могут получить визы в ЕС? 1 31.03.2022, 11:02

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В последнее время это стало сделать непросто.

Журналисты «Нашей Нивы» посмотрели, где в Беларуси выдают визы ЕС, сколько стоят услуги визовых центров и какие ближайшие даты подачи.

Шенгенская виза для белорусов стоит 35 евро, национальная — 75. Дополнительно оплачиваются услуги визового центра.

Латвия

Консульство Латвии в Витебске сейчас принимает документы на туристические (шенгенские) визы. Процесс получения занимает 6 рабочих дней.

Сбор визового центра — 15 евро, оплачивается в белорусских рублях.

На данный момент свободных мест на апрель для записи нет, иногда документы принимают по живой очереди. Больше подробностей здесь.

Польша

В визовом центре Польши принимают документы на национальную визу. Места для записи выдаются еженедельно по средам, средний срок рассмотрения документов составляет 10 рабочих дней. Инструкции о процессе подачи на визу — по ссылке.

За обслуживание в визовом центре взимается дополнительный сбор в размере 11 евро (оплачивается в белорусских рублях по курсу Нацбанка).

Записаться на подачу можно здесь.

Германия

Посольство открыло возможность подачи документов на шенгенскую либо национальную визу. Весь процесс рассмотрения заявки занимает семь рабочих дней.

Также есть возможность получить гуманитарную визу. Для этого нужно позвонить в посольство и уточнить, является ли ваш случай гуманитарным. После можно записываться на подачу документов.

Ближайшие даты на получение шенгенской визы — 12 и 13 апреля. Свободных мест на получение национальной визы на ближайший месяц сейчас нет. Записаться можно здесь.

Италия

Италия продолжает принимать документы на получение туристической (шенгенской) визы.

Сервисный сбор в визовом центре составляет 14 евро (оплачивается в белорусских рублях).

Ваше заявление будет рассматриваться от 5 до 14 дней. Ближайшие даты записи через визовый центр доступны только в мае. Больше информации здесь.

Чем отличается шенгенская виза от национальной?

Шенгенская виза является краткосрочной и позволяет находиться в одной или нескольких странах Шенгенского соглашения до 90 дней в течение 6 месяцев. Национальная виза является долгосрочной, она предусматривает работу или учебу в конкретной стране. Она выдается только для одного государства и дает возможность находиться в нем до 180 дней в течение шести месяцев.

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