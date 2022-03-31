Пентагон: Россия отвела от Киева менее 20% своей группировки 2 31.03.2022, 11:18

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Некоторые войска отошли в Беларусь.

По информации Пентагона, Россия передислоцирована менее 20% сил, ранее сосредоточенных вокруг Киева. Некоторые силы отошли в Беларусь.

Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ожидается, что Россия переоснастит их и пополнит запасы для дальнейшей передислокации на территории Украины, не возвращая военных домой.

«Они покидают Киев и направляются дальше на север, подальше от города», — отметил Кирби.

При этом, по его словам, Киев по-прежнему подвергается авиационным и наземным ударам.

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