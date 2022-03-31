закрыть
31 марта 2022, четверг, 12:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия аккредитовала первого дипломата от «Талибана»

9
  • 31.03.2022, 11:30
  • 2,968
Россия аккредитовала первого дипломата от «Талибана»

В РФ движение официально признано террористической организацией.

Первый дипломат, направленный афганским движением «Талибан», получил аккредитацию МИД России. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече в формате стран — соседей Афганистана в китайском Туньси. Дипломат прибыл в Москву еще в прошлом месяце, передает 24tv.ua.

«В прошлом месяце прибывший в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», – сказал Лавров во время встречи в Китае.

Лавров не мог сдержаться и не похвалить то, «как талибы управляют Афганистаном». Мол, им не хватает управленческого опыта, и на них «оказывают давление США», однако «Талибан» «удерживает страну на плаву».

В России движение «Талибан» официально признано террористической организацией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина
Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников