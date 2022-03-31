Россия аккредитовала первого дипломата от «Талибана»9
- 31.03.2022, 11:30
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В РФ движение официально признано террористической организацией.
Первый дипломат, направленный афганским движением «Талибан», получил аккредитацию МИД России. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече в формате стран — соседей Афганистана в китайском Туньси. Дипломат прибыл в Москву еще в прошлом месяце, передает 24tv.ua.
«В прошлом месяце прибывший в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», – сказал Лавров во время встречи в Китае.
Лавров не мог сдержаться и не похвалить то, «как талибы управляют Афганистаном». Мол, им не хватает управленческого опыта, и на них «оказывают давление США», однако «Талибан» «удерживает страну на плаву».
В России движение «Талибан» официально признано террористической организацией.