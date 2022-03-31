Крупная танкерная компания Euronav отказалась перевозить российскую нефть

Крупная танкерная компания Euronav отказалась перевозить российскую нефть4
- 31.03.2022, 11:48
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В настоящее время флот Euronav включает 78 судов.
Euronav приостановила операции с российскими клиентами. Нефтяная танкерная компания заявила, что на этот бизнес приходится менее 5% ее оборота.
Об этом сообщает Reuters.
Базирующаяся в Антверпене группа, которая предоставляет услуги по отгрузке и хранению сырой нефти, присоединяется к растущим рядам западных компаний, сокращающих связи с Россией после ее вторжения в Украину.
Компания также заявила, что на нее могут негативно повлиять торговые тарифы и эмбарго в свете вторжения России в Украину.
В настоящее время флот Euronav включает 78 судов.