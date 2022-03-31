Оккупантам стало трудно прятаться: ВСУ и тероборона уничтожили «кучу» техники врага

Оккупантам стало трудно прятаться: ВСУ и тероборона уничтожили «кучу» техники врага2
- 31.03.2022, 12:06
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Ликвидация колонн армии РФ вышла на новый уровень
С приходом весны на украинской местности открывается новый уровень маскировки: теперь по русским войскам будет стрелять еще и каждый куст.
Об этом напоминают врагу в ВСУ и Тероборона и публикуют фото новой партии разгромленной техники рашистов, пишет УНИАН.
«Последний блокпост» уточняет, что среди уничтоженной ВСУ колонны россиян были «арктический тягач ДТ-30 и еще куча техники, в том числе российские САУ».