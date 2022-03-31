Оккупантам стало трудно прятаться: ВСУ и тероборона уничтожили «кучу» техники врага 2 31.03.2022, 12:06

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Ликвидация колонн армии РФ вышла на новый уровень

С приходом весны на украинской местности открывается новый уровень маскировки: теперь по русским войскам будет стрелять еще и каждый куст.

Об этом напоминают врагу в ВСУ и Тероборона и публикуют фото новой партии разгромленной техники рашистов, пишет УНИАН.

«Последний блокпост» уточняет, что среди уничтоженной ВСУ колонны россиян были «арктический тягач ДТ-30 и еще куча техники, в том числе российские САУ».

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