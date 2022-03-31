За февраль в Беларуси вырос госдолг 31.03.2022, 12:07

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Сколько за прошлый месяц занял Минск и сколько выплатил по старым займам.

Государственный долг Беларуси на 1 марта составил 61,4 млрд рублей, сообщает Минфин. Эта сумма на 2,5 млрд рублей, или на 4,2% больше, чем месяцем ранее. В феврале наша страна занимала средства как за границей, так и у населения. При этом в прошлом месяце также были выплаты по госдолгу. У кого конкретно занимал Минск, а также с кем рассчитывался по займам, не сообщается (ранее такие данные публиковались). В Минфине ранее заявляли, что госдолг стал проблемой для экономики, пишет zerkalo.io.

При этом по сравнению с началом года внешний госдолг вырос на 3,2 млрд. рублей, или на 5,4%.

Внешний госдолг на 1 марта был на уровне 17,8 млрд долларов. С учетом курсовых разниц он сократился с начала года на 0,5 млрд. долларов, или на 2,6%. Конкретно за февраль снижение было на уровне 0,1 млрд. долларов.

«В январе-феврале привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 130,1 млн. долларов, погашение внешнего государственного долга составило 388,1 млн. долларов», — сообщает Минфин.

Судя по отчетности Минфина, конкретно за февраль за границей заняли около 65 млн. долларов, а выплатили по внешнему госдолгу — порядка 116 млн. долларов.

Внутренний госдолг на 1 марта года составил 12,4 млрд. рублей. С учетом курсовых разниц это примерно на 400 млн. рублей больше, чем месяцем ранее.

С начала года внутренний госдолг вырос на 0,6 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 4,9%.

«В январе-феврале размещение государственных облигаций не осуществлялись. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 56,2 млн. долларов», — уточняют в Минфине.

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