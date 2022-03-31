На Донбассе украинские бойцы накрыли огнем скопление техники врага и штаб кадыровцев 1 31.03.2022, 12:29

2,390

Сейчас на этом направлении проходят одни из самых интенсивных столкновений.

На Донбассе Вооруженные силы Украины вчера накрыли огнем огромное скопление вражеской техники и штаб кадыровцев.

Об этом достижении ВСУ в эфире телемарафона "UA Разом" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает УНИАН.

Он сообщил, что в восточных регионах украинские бойцы дают достойный отпор врагу и прекрасно "ведут огонь в ответ".

Вчера на Донбассе ВСУ накрыли артиллерией огромное скопление техники размеров в несколько десятков единиц и штаб кадыровцев. Количество потерь врага в результате этой атаки Гайдай не озвучил.

Глава Луганской ОВА также сообщил, что сейчас четко наблюдается перебрасывание техники оккупантами в восточные регионы Украины. А пока длится передислокация, россияне более активно обстреливают мирные поселения. По словам Гайдая, на Донбассе работают авиация, артиллерия и минометы, применяются тяжелые калибры. Населенные пункты обстреливаются "из всего, что есть".

Напомним, ранее об интенсивных сражениях на Донбассе сообщило и оперативно-тактическое командование "Восток". Вчера, 30 марта, в районе ответственности группировки было уничтожено до 200 противников и более сорока единиц техники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».