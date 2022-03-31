«Банк забрал себе 300 рублей, не оповестив нас о том, что ввел комиссию за перевод» 8 31.03.2022, 12:38

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Белорусы начали сталкиваться с новыми «сюрпризами».

Клиенты банков периодически сталкиваются с неприятной ситуацией, когда банк меняет правила, отдельно не оповещая нас об этом. Например, просто обновляет многостраничные правила где-то в дебрях своего сайта. Претензии человека в таком случае понятны: ну кто в здравом уме будет смотреть эти пространные правила на сайте банка и выискивать в тексте отличия от вчерашней версии? Банки на это часто отвечают: клиент сам согласился с таким способом оповещения, подписав договор. Onlíner разбирается, кто прав и что делать.

Клиентка: «Я должна перед каждым своим действием звонить в банк и уточнять, не ввели ли они комиссию?»

В начале 2022 года Наталья с мужем стали замечать, что с их счета пропадают суммы, которые никак не отражены в выписке по счету. По словам девушки, звонки в банк ничего не дали — специалисты кол-центра не смогли объяснить, в чем дело.

— Мой муж обслуживается «Белагропромбанком» и получает зарплату на карточку этого банка. Но его условия нам не нравятся, потому каждый месяц зарплату переводили на карту «МТБанка» через сервис perevod.mtb.by. Все происходило без комиссии как со стороны «Белагропромбанка», так и «МТБанка». Причем периодически мы звонили в «Белагропромбанк», спрашивали, не ввели ли какие-то изменения по переводу на карту «МТБанка». Нам говорили, что не вводили, — рассказывает Наталья.

Так было вплоть до 21 марта, когда супруги увидели в выписке новую строчку — комиссия 2% за перевод через сервис perevod.mtb.by.

— Учитывая, что мы переводили сразу всю зарплату, эта сумма оказалась очень ощутимой для нашей семьи! — возмущена Наталья. — Мы сразу обратились к специалисту «Белагропромбанка» и были в шоке, узнав, что комиссию ввели еще в сентябре 2021 года, просто эти платежи не отражались в интернет-банкинге до марта, когда саму строку по списанию разработали и обновили в банкинге. Если бы мы узнали о комиссии раньше, то больше такие переводы не делали бы. Таким образом, не показывая списание комиссии в интернет-банкинге после перевода денег, «Белагропромбанк» заработал на нас 300 рублей. Никакого дополнительного оповещения о введении комиссий с сентября мы также не получали. Неужели я должна перед каждым своим действием звонить и уточнять, не ввели ли они комиссию?

Наталья настроена решительно и хочет требовать у банка вернуть списанные деньги.

Банк: «Нарушений с нашей стороны нет»

Онлайн-консультант на сайте ответил, что комиссия за перевод денежных средств на сторонних сервисах была установлена «ориентировочно с сентября 2021 года». Об этом была новость на сайте банка.

— Списание комиссий должно отображаться в выписке по счету по каждой операции. Информация о введении комиссии была размещена на официальном сайте банка в разделе «Новости», а также на сайте «Белагропромбанка» в разделе «Физическим лицам» — «Плата за банковские и иные операции», — поясняют в банке.

В «Белагропромбанке» Onlíner сообщили, что действительно в одностороннем порядке ввели комиссию в сентябре, на что имеют полное право по условиям договора.

— С 10 сентября 2021 года введена новая комиссия за осуществление Р2Р-переводов на ресурсах других банков. П. 18.1.4.19 сборника платы «Перечисление денежных средств с карточки на карточку в режиме онлайн (Person-to-Person) в устройствах самообслуживания и сервисах иных банков (без учета вознаграждения иных банков) — 2,0% (минимум 2,00 белорусского рубля) в момент совершения операции». Согласно п. 18.1 договора счета банк имеет право в одностороннем порядке изменять (устанавливать дополнительно) размеры вознаграждения (платы) по операциям при использовании карточки, — пояснили в пресс-службе банка.

Также в банке сказали, что оповестили клиентов об изменениях на своем сайте. А что касается отсутствия информации об этом в выписке, то мобильное приложение не позволяло этого сделать до введения обновлений в марте.

— Нарушений со стороны банка нет. Информация об изменении тарифов была размещена на сайте банка 1 сентября 2021 года. Списание комиссии и суммы перевода осуществляется одновременно. Данная комиссия отображается в выписке по счету (исключение составляет выписка, формируемая в мобильном приложении). Мобильное приложение было доработано 12 марта 2022 года. После доработки сумма списанной комиссии стала отображаться и в мобильном приложении. Дата списания — дата совершения перевода, — прокомментировали в банке.

Мы проверили сайт, но не нашли во вкладке «Новости» ничего похожего. Но о внесении изменений банк и правда оповестил клиентов. Чтобы понять, что изменилось в правилах обслуживания, клиенту следует мониторить не новости, а вкладку «О внесении изменений в Сборник оплаты», скачивать pdf-файл, а потом читать все и находить изменения самостоятельно (либо звонить в банк после внесения изменений и просить объяснение).

Юристы: «Читайте договор»

Специалисты в области права говорят, что законодательство на стороне банков и клиентам остается только внимательно читать договор.

— В соответствии с законодательством услуги банка по осуществлению операций с денежными средствами, находящимися на текущем (расчетном) банковском счете, оплачиваются на условиях, определенных договором. Чаще всего договором предусмотрено, что банк имеет право изменять размер платы за услуги (комиссии), а также установлен порядок и срок уведомления клиента о таких изменениях, — комментируют юристы фирмы «Юкон». — Законодательством не установлен запрет на одностороннее изменение банком размера комиссии. Поэтому если банк уведомляет клиента по условиям договора, размещая такую информацию на своем сайте или иным способом, и банк выполнил это условие, то в его действиях отсутствуют нарушения. Как говорится, читайте договор. При этом в российской практике последние годы наблюдается активная тенденция признания таких условий в договоре неправомерными. Но в силу отличий законодательства появление такой практики у нас маловероятно.

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