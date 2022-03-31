Кадыровцы в Украине вступили в «ожесточенный бой» с неработающим светофором 31.03.2022, 12:54

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Видеофакт.

"Кадыровцы", которых теперь называют не иначе как "TikTok-войсками", вступили в "ожесточенный бой" в одном из украинских городов.

В это раз они отличились тем, что обстреляли неработающий светофор, а "битву" засняли на камеру. Видео попало в Сеть, пишет glavred.info.

На кадрах видно, как трое боевиков Рамзана Кадырова открыли огонь из автоматов по светофору. Трое "TikTok-воинов" сделали по нему несколько десятков выстрелов.

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