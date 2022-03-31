закрыть
31 марта 2022, четверг, 17:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кадыровцы в Украине вступили в «ожесточенный бой» с неработающим светофором

  • 31.03.2022, 12:54
  • 16,356
Кадыровцы в Украине вступили в «ожесточенный бой» с неработающим светофором

Видеофакт.

"Кадыровцы", которых теперь называют не иначе как "TikTok-войсками", вступили в "ожесточенный бой" в одном из украинских городов.

В это раз они отличились тем, что обстреляли неработающий светофор, а "битву" засняли на камеру. Видео попало в Сеть, пишет glavred.info.

На кадрах видно, как трое боевиков Рамзана Кадырова открыли огонь из автоматов по светофору. Трое "TikTok-воинов" сделали по нему несколько десятков выстрелов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина
Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип