«Кто станет следующим? Стоматологи, которые ставят импортные протезы? Кардиологи?» 8 31.03.2022, 13:02

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Что стоит за «делом травматологов» в Беларуси.

Врач Станислав Соловей в интервью «Филину» рассказал о том, что стоит за массовыми задержаниями ортопедов-травматологов по всей Беларуси?

На прошлой неделе в стране были задержаны травматологи-ортопеды (от 25 до 50 человек), большинство из них — главы отделений. Как сообщал телеграм-канал Выборы видишь?, их подозревают по статье 430 УК «Получение взятки». Процессуальный статус медиков пока не известен, по информации наших коллег, сейчас они находятся в СИЗО КГБ.

— Включим банальную логику. Если во всех уголках страны засели коррупционеры в одной отрасли, то получается, это банда, работающая по заранее разработанной схеме. Значит, наверное, проблема все-таки в системе? — рассуждает Станислав Соловей, белорусский врач, который сейчас работает в Одессе. — Если кто-то допустил, что во всей стране все ведущие травматологи почему-то стали преступниками… Эта версия выглядит смешно.

Если уголовное дело связано с протезами, как было озвучено, возможны два варианта: или врачам будут инкриминировать вред государству, мол, не поставили купленные протезы, или обвинять в том, что ставили не белорусские, а импортные, и имели с этого откат.

Еще одна версия: врачей свозили на какие-то обучающие мероприятия за счет компании — это нормальная на мировом рынке практика, когда для того, чтобы научить пользоваться новым материалом, компания-производитель оплачивает тебе курсы и таким образом продвигает свою продукцию. При желании можно притянуть, что вы за это получали гешефт таким образом.

Если несколько десятков человек, которые занимаются операциями такого уровня, выбить из профессии даже на короткое время… Хотя кого сейчас волнует оказание медицинской помощи?

— Родные и знакомые задержанных, с которыми говорили журналисты, описывают их как отличных врачей, уверяют, что они только оперировали и никак не были связаны с закупками.

— Имеется в виду, что тебе пришло на отделение 10 протезов, которые ты должен поставить. Из-за ковида ты не поставил, но кто ж знал, что будет остановка помощи и прочее. Они вышли в просрочку, соответственно, их в утиль, а ущерб государству якобы нанесен. Такое возможно. Опять-таки это предположения.

Или второй вариант: врачи якобы получали откаты за то, что пациенты покупали протезы немецкого производства, а не ставили бесплатно белорусские. Ларчик открывается просто: если бы качество протезов белорусских было сопоставимо с немецкими, последние никто бы не ставил и не рекомендовал.

— Когда специалистов узкого профиля задерживают по всей стране, как это скажется на пациентах?

— В любом случае пострадает пациент. Намеченная, условно говоря, на четверг операция не состоится, потому что врач в тюрьме.

Отделение планирует свою работу исходя из своих мощностей. И если у тебя выпадает один из ведущих специалистов, то заменить его некем. Другие операции ты не можешь отменить, в два раза больше сделать не сможешь, у тебя просто времени не хватит. Соответственно, эти операции будут отложены на энное время. А многие же сдавали анализы, готовились к операции, стояли на них в очереди.

После одной-двух ночей в тюрьме у многих коллег появится мысль: а надо ли мне здесь дальше оставаться?

Кто станет следующим? Стоматологи, которые ставят импортные протезы? Кардиологи, ставящие импланты? Процесс репрессий легко запустить. Вопрос — кто под него дальше попадет?

Часть травматологов благополучно уедут — те, кто остался на свободе и с кого снимут обвинения. Не думаю, что все задержанные пойдут по уголовной статье или будут отправлены в тюрьмы. Хотя, как показывает практика, это не волнует никого из тех, кто принимает это решение.

Допустим, вы подозреваете в коррупции специалистов. Мы исходим из того, что это не банда убийц или террористов. Вы боитесь, что они сговорятся, и поэтому вы их задержали?

Чтобы на сутки задержать человека, должны быть веские основания. Просто на допрос вызвать нельзя? Вы отрываете людей от работы и лишаете свободы просто из-за подозрений в коррупции? Так докажите сначала. Возьмите подписку о невыезде. Это же не боевики какие-то. Это уважаемые люди — врачи.

Силовикам нужно оправдывать свое существование, поэтому вот смотрите: заговор по всей стране раскрываем. Но если вся система такая гнилая, то как минимум должны головы из Минздрава полететь. Получается, что у вас по всей стране действует банда взяточников?

Думаю, это борьба между силовыми службами, какая из них более важная и кто больше наград хочет получить.

— Ваш коллега, экс-заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской больницы скорой помощи Владимир Мартов отмечает, что арест 30 травматологов в Беларуси, к сожалению, уже мало кого удивляет. По его мнению, смиренное молчание коллег — это признак моральной деградации.

Вы как думаете, будет ли реакция медицинского сообщества и пациентов на массовые задержания врачей?

— Безмерно уважаю Мартова, но тут с ним не могу согласиться. Это не деградация, это, по сути, результат двухлетнего террора. Любое инакомыслие — в лучшем случае тебя уволят, в худшем — посадят на 30 суток в условия белорусской тюрьмы, где в 4-местной камере сидит по 20 человек, и здоровым ты оттуда не выйдешь.

Любое слово, даже любой намек может закончиться для тебя потерей свободы. Причем можешь по уголовке пойти — окажешься и ты коррупционером. Поэтому те, кто остался в Беларуси, будут бояться высказываться просто из инстинкта самосохранения.

Реакции Минздрава нет. Министр ничего не прокомментирует и даже не подумает. Про профсоюз я вообще молчу — это жалкая пародия на него. Это еще раз показывает, что никакой роли он в защите медиков не играет.

Я пролистал сайт государственного информагентства: там ничего нет про задержание врачей. Потом выпустят сюжет про банду коррупционеров.

Реакция коллег… В забастовку я не верю. В то, что будет отмена плановых операций, я не сильно верю. Будут работать в 2-3 смены, чтобы максимально снизить недовольство пациентов.

Это очередные задержания в условиях тотального террора. Вот и все. Не верю, что это вызовет бунт в медицинском сообществе. Глупо ожидать от людей, которые за белый листик на окне проходили все круги ада, что они вступятся за 30 травматологов. Будут бояться.

В любой цивилизованной стране мира это был бы скандал, который не сходил бы с первых полос газет как минимум неделю. Во всех городах садят ведущих специалистов травматологов — это нонсенс.

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