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Япония вернула Южным Курилам статус незаконно оккупированных

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  • 31.03.2022, 13:11
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Япония вернула Южным Курилам статус незаконно оккупированных

Острова официально названы неотъемлемой частью Японии.

Японские власти вернули статус Южным Курильским островам "незаконно оккупированной территории". Согласно сообщению источников, такую формулировку внесли в "Синюю книгу по дипломатии" за 2022 год.

"В "Синей книге", дипломатическом справочнике МИД Японии, слово "оккупация" в последний раз упоминалась в 2003 году", — пишет японское информационное агентство Kyodo.

Возвращено резкое выражение о том, что это «территории, которые являются неотъемлемой частью Японии», — передает агентство.

При этом в новой формулировке четко обозначено, что Курильские острова "незаконно оккупировала" Российская Федерация.

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