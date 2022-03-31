ВСУ беспощадно уничтожают оккупантов на Черниговщине 4 31.03.2022, 13:20

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В течение последних суток бои шли безостановочно.

Вооруженные Силы Украины беспощадно уничтожали врага на территории всей Черниговской области на протяжении последних суток. Также прослеживается перемещение войск РФ по всей территории области.

Такую информацию сообщил в утреннем видеообращении глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

По словам Чауса, украинские защитники уничтожали врага без остановки, а также продолжают с такими же силами и запасом делать это и сейчас.

Сообщается, что войска РФ продолжают нести большие потери, они – деморализованы.

«Происходит перемещение врага по всей территории Черниговской области, но можно ли это назвать отводом войск – я в этом не уверен, Однако, как минимум, это какая-то перегруппировка, но и возможно они действительно отходят. Это никак не дает нам никакого шанса расслабиться, мы должны быть в тонусе», – отметил Вячеслав Чаус.

Глава ОГА подчеркнул, что каждый должен выполнять свою работу, потому что ее на территории очень много. Он сообщил, что волонтеры и власти снабжают город продуктами питания и водой.

По его словам, гуманитарная помощь не доезжает во все города области из-за оккупации и обстрелов врага, однако в ОГА понимают эту проблему и обещают доехать с нашими крутыми волонтерами.

«Как только мы отгоним москальскую мразоту от нашего города, полноценная жизнедеятельность нашего города восстановится очень быстро. В этом я вас уверяю», – подчеркнул Чаус.

Также глава Черниговской ОГА поблагодарил своих коллег и команду. В частности, благодарность прозвучала ко всем, без исключения, председателям общин, которые находятся на своем месте, которые обеспечивают свои общины всем необходимым.

«Хочу поблагодарить свою команду, тех, которые со мной здесь в Чернигове и председателей районных военных администраций: Григория, Владимира, Андрея, Ивана и снова Андрея. Спасибо, что вы на своем месте и делаете такое нужное всем дело с холодной головой, без паники и с четким пониманием, что нужно делать», – с такими словами Чаус обратился к коллегам.

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