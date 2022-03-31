«Они вусмерть пьяные с автоматами шляются по городу в поисках приключений»36
- 31.03.2022, 13:36
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Как ведут себя российские военные в Беларуси?
Жители Наровлянского и Мозырьского района рассказали Telegram-каналу «Беларусь головного мозга», как себя ведут оккупанты в Беларуси:
«Это выглядит довольно страшно. Они вусмерть пьяные с автоматами шляются по городу в поисках приключений», — рассказывают белорусы.
«Продают в Наровле то, что намародерили в Украине: телевизоры, холодильники, другую бытовую технику. Почти все новое, в упаковке. Понятно, что обнесли какие-то склады. Друг ради любопытства спросил сколько стоит один телевизор, сказали, что сейчас уже нет смысла продавать в розницу, будут продавать целыми грузовиками», — говорят очевидцы.
«Знакомому предложили Land Cruiser за $10 000. Понятно, что никаких документов на него нет», —рассказал белорус.
«Ведут себя, с*ки, как короли жизни. Бухие ходят и пристают к девушкам», — резюмируют жители белорусских городов.