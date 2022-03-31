«Где наша хваленая армия?»: российские солдаты желают смерти своим генералам 31.03.2022, 13:41

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Опубликован новый перехват разговоров оккупантов.

Российские оккупанты, несущие огромные потери в боях с ВСУ, возлагают ответственность за провал так называемой «спецоперации» на свое руководство, передает nv.ua.

Согласно аудиоперехвату телефонного разговора одного из захватчиков, ВС РФ в Украине «обос…лись»:

«Нам нормально … дали… Молись, чтобы эти генералы на*уй все подохли. Где наша хваленая армия? Где техника хваленая?», — пожаловался он.

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