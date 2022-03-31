«Рельсовая война» в Беларуси: какие участки БелЖД атаковали партизаны 2 31.03.2022, 14:04

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Опубликована карта.

В Беларуси развернулась "рельсовая война". Чтобы замедлить движение российской военной техники в Украину, белорусы выводят из строя оборудование. О том, какие участки были повреждены, говорится в инфографике DW.

Российские войска, направляющиеся в Украину, используют инфраструктуру Белорусской железной дороги (БелЖД). Некоторые жители Беларуси пытаются этому противостоять.

Ранее правозащитники сообщали о как минимум восьми задержанных с начала войны по подозрению в срыве графика движения российских поездов с оружием и причастности к уничтожению инфраструктуры БелЖД.

А в конце марта независимые СМИ написали о как минимум трех десятках задержанных за последнюю неделю месяца. Инфографика DW демонстрирует, какие участки железной дороги пострадали в "рельсовой войне".

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