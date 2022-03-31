«Я Бабаю звонил, у него из 500 человек осталось семеро» 8 31.03.2022, 14:11

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Российские военные жалуются на огромные потери и невозможность похоронить своих «200-х».

Российский захватчик в телефонном разговоре со своим знакомым рассказывает, что на войне против Украины на самом деле погибло гораздо больше российских солдат, чем об этом признается власть РФ.

Телефонный разговор оккупанта перехватили украинские спецслужбы. Соответствующее аудио опубликовал на своем канала в Youtube советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Вояка "второй армии мира" говорит, российская власть скрывает реальные потери среди оккупантов. Так, только в одной из мотострелковых рот остались живы всего семь человек из 500.

Также он добавил, что тела некоторых российских солдат они не могут достать, чтобы похоронить.

"Я Бабаю звонил неделю назад, то от вашего МСР, я так понимаю это 500 голов плюс-минус, он говорит осталось семеро", – говорится в разговоре россиян.

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