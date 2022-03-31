Мэр Тростянца: Враг сделал ноги, оставив множество техники 4 31.03.2022, 14:18

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Артустановки бросали даже во время боевых действий.

24 марта город Тростянец Сумской области освободили от российских войск. Захватчики покинули территорию ровно через месяц после оккупации, оставив здесь свою технику.

Об этом изданию "Левый берег" рассказал мэр Тростянца Юрий Бова.

Вражеская техника имеет определенные неисправности и поломки, однако, по словам Юрия Бовы, ее можно починить и дальше использовать на украинской стороне.

В настоящее время Вооруженные Силы Украины осматривают каждую единицу заброшенной оккупантами техники.

Артустановки оставляли даже во время боевых действий

Еще в первые дни войны в одном из сел оккупанты оставили немного сломанную, но очень мощную артустановку.

"Силами наших местных партизан, скажем так, пока российские военные ее оставили условно на 5 минут, чтобы потом вернуться и забрать, она была осторожно обезврежена", – рассказал Бова.

Чтобы она не могла ехать в колонне, с нее сняли определенные элементы. Поскольку возможности оккупантов на нашей земле ограничены, ее пришлось бросить.

"Мы ее потом восстановили. Наша 93-я бригада привезла необходимые запчасти. И теперь она успешно стреляет по нашему врагу", – добавил он.

Бова рассказывает, что таких примеров действительно много, но о конкретном количестве найденных "трофеев" говорить отказывается.

"Мы продолжаем ее находить. Также есть множество боеприпасов, "градов", танков. Все это передается нашим ВСУ и будет использоваться для отпора агрессору", – отметил городской глава.

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