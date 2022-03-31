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Латвия хочет временно запретить выдачу вида на жительство белорусам и россиянам

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  • 31.03.2022, 14:10
  • 7,024
Латвия хочет временно запретить выдачу вида на жительство белорусам и россиянам

Но есть исключения.

В Латвии хотят запретить до 30 июня 2023 года выдавать виды на жительство гражданам Беларуси и России. Этот законопроект поддержала комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, пишет rus.delfi.lv.

Парламент будет рассматривать законопроект в срочном порядке.

Но есть и исключения:

— документы поданы до того, как соответствующая норма вступит в силу;

— иностранец может подать ходатайство о временном виде на жительство (не более одного года) в связи с трудоустройством;

— те, кто получил статус беженца;

— те, чье пребывание в Латвии связано с участием в проекте научного сотрудничества или необходимостью обучения или учебной практики;

— те, над кем установлена опека или попечительство, или те, кто сам является опекунами граждан или неграждан Латвии.

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