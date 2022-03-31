«Будешь платить за то, что у тебя есть квартира» 20 31.03.2022, 14:33

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Белорусы возмущены новыми изменениями для «тунеядцев».

Белорус Сергей Толстиков поехал в Вильнюс на съемку сериала об Окрестина. В его квартире в Беларуси живут теперь друзья, а сам актер понял, что возвращаться в Беларусь ему опасно, сообщает «Белсат».

«Я член Союза театральных деятелей, плачу театральные взносы раз в год – и я платил обычную коммуналку», – объясняет Сергей Толстиков.

Теперь актер, как и тысячи других белорусов, уехавших из страны и платящих налоги на новых местах, будут нести дополнительные расходы на коммуналку за свои квартиры в Беларуси, если чиновники посчитают их незанятыми в экономике.

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