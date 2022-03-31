Читайте Telegram-канал «Хартия-97%»

Сегодня утром началась массированная DDOS-атака на наш сайт. С 8:00 сервера получали около 70 миллионов вредоносных запросов, что затруднило читателям доступ к ресурсу.
В это тяжелое время нам всем необходимо оставаться на связи. Напоминаем о том, что в случае, если основной сайт перестаёт быть доступным, то вы можете читать актуальные новости в нашем Telegram-канале «Хартия-97%.
Будьте в курсе ключевых новостей Беларуси, Украины и мира.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер,
подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал
«Хартия-97».
Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com