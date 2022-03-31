Читайте Telegram-канал «Хартия-97%» 4 31.03.2022, 14:50

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Будем вместе и Беларусь станет свободной.

Сегодня утром началась массированная DDOS-атака на наш сайт. С 8:00 сервера получали около 70 миллионов вредоносных запросов, что затруднило читателям доступ к ресурсу.

В это тяжелое время нам всем необходимо оставаться на связи. Напоминаем о том, что в случае, если основной сайт перестаёт быть доступным, то вы можете читать актуальные новости в нашем Telegram-канале «Хартия-97%.

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