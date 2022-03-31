Что изменилось на главных участках фронта: дневная сводка Генштаба ВСУ 31.03.2022, 15:06

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Войска РФ несут тяжелые потери и отходят на перегруппировку.

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку о ситуации на главных направлениях военных действий на 13.00 31 марта.

Российский противник принимает меры по перегруппировке и формированию групп вооруженных сил России с целью проведения наступления на востоке.

Существует угроза использования Россией ракетного оружия на объектах оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры Украины.

На Полесском направлении главные усилия врага направлены на вывод подразделений с территории Украины, восстановление их боеспособности и, вероятно, переброски их на другие направления.

По имеющейся информации, во время боев против Украины потери 1-го мотострелкового батальона 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й ВВС составили более 60% кадров.

Российские оккупанты продолжают блокировать и осуществлять артиллерийские обстрелы Чернигова. Они фиксируются на оккупированных границах и перегруппируются.

На Броварском направлении враг продолжает отводить подразделения, вероятно, в приграничные области из РФ.

На Слобожанском направлении российский враг продолжает производить артиллерийский обстрел города Харькова.

На Донецком направлении захватчик сосредоточивает свои основные усилия на захвате под контроль поселков Попасная, Рубежное, а также на захвате города Мариуполя.

На Таврическом направлении, вблизи Новой Каховки, враг развернул базу логистики и активных действий не предпринимает.

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