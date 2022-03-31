Безработная жительница Столинского района создала финансовую пирамиду 31.03.2022, 15:18

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В деле — более 200 потерпевших.

В суд передано уголовное дело по обвинению 47-летней жительницы Столинского района в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет.

Женщина просила своих знакомых и родственников подыскать людей для приобретения дорогостоящей электронной техники в рассрочку, лизинг либо за кредитные деньги. Более 200 человек откликнулись на ее просьбы. Обязательства по внесению платежей женщина брала на себя, но на самом деле могла погашать задолженность, так как нигде не работала.

После оформления договоров она получала от потерпевших товар и продавала его. Затем обвиняемая опять искала людей для заключения новых договоров, а после продажи полученного от них имущества погашала задолженности по прошлым кредитам. Часть денег она тратила на личные нужды.

В ходе следствия установлено более 800 фактов совершения обвиняемой противоправных действий. В результате преступления причинен ущерб на сумму более двух миллионов рублей.

Следователями допрошены обвиняемая и более 500 свидетелей, проведено свыше 20 экспертиз, осмотрено 1700 предметов и документов. Более половины причиненного ущерба обвиняемая возместила еще на этапе следствия. На ее имущество наложен арест.

Женщине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее она дважды привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

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