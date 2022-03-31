Взял в плен десяток русских солдат: что известно о подвиге Евгения Шаматалюка 1 31.03.2022, 15:37

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Евгений Шаматалюк

Президент Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.

30 марта Указом Президента Украины командиру десантно-штурмового подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгению Шаматалюку присвоили звание Героя Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины

Герой Украины родом из Тульчина, что в Винницкой области. Война для него началась в июне 2014 года. В начале боевых действий являлся заместителем командира роты в 79-й бригаде. Впоследствии Евгения назначили заместителем командира батальона. А в 2016-м – начальником штаба батальона.

Во время борьбы против российских оккупантов Евгений получил несколько ранений: первое – 28 июля в Луганской области, следующее – 28 сентября 2014 года при захождении колонны сводного подразделения в аэропорт "Донецк". Тогда террористы открыли огонь из засады.

После операций и реабилитации Евгений Шаматалюк в апреле 2015 года снова вернулся в строй. Воюет за свободу Украины и сейчас.

По данным Минобороны, в одном из районов Донецкой области под руководством офицера-десантника Шаматалюка обнаружены огневые точки противника и взяты в плен десяток российских солдат вместе с оружием и снаряжением.

Евгений Шаматалюк провел управление огнем и сковал продвижение сил противника в Харьковской области. Именно силами его подразделения были отбиты 4 атаки врага. Агрессор, в ходе боя потерявший 30 единиц бронированной и 60 единиц автомобильной техники, вынужден был отступить.

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