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Украинские военные освободили еще три населенных пункта в Херсонской области

  • 31.03.2022, 15:59
  • 5,020
Украинские военные освободили еще три населенных пункта в Херсонской области

ВСУ проводят контратаки на южном направлении.

ВСУ продолжают успешно противостоять врагу. По состоянию на 31 марта украинские защитники уже освободили от российских оккупантов три села в Херсонской области.

Зачищены от захватчиков уже - Орлово, Заградовку и Кочубеевку, сообщил глава Днепропетровского облсовета, заместитель руководителя совета обороны области Николай Лукашук.

"ВСУ установили контроль над селами Орлово, Заградовка, Кочубеевка, что в Херсонской области в 50 км от Кривого Рога. Наши защитники отгоняют врага подальше от Днепропетровщины. Держим строй и работаем ради государства и нашей победы", – отметил Лукашук.

Напомним, ВСУ ведут успешную борьбу с российскими захватчиками. В Запорожской области уже освобождено пять населенных пунктов.

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