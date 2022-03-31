Украинские военные освободили еще три населенных пункта в Херсонской области
- 31.03.2022, 15:59
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ВСУ проводят контратаки на южном направлении.
ВСУ продолжают успешно противостоять врагу. По состоянию на 31 марта украинские защитники уже освободили от российских оккупантов три села в Херсонской области.
Зачищены от захватчиков уже - Орлово, Заградовку и Кочубеевку, сообщил глава Днепропетровского облсовета, заместитель руководителя совета обороны области Николай Лукашук.
"ВСУ установили контроль над селами Орлово, Заградовка, Кочубеевка, что в Херсонской области в 50 км от Кривого Рога. Наши защитники отгоняют врага подальше от Днепропетровщины. Держим строй и работаем ради государства и нашей победы", – отметил Лукашук.
Напомним, ВСУ ведут успешную борьбу с российскими захватчиками. В Запорожской области уже освобождено пять населенных пунктов.