«Майор нас кинул вчера, нам всем кранты»12
- 31.03.2022, 16:02
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Российские оккупанты сомневаются, что вообще вернутся из Украины живыми.
Российские оккупанты уже не только не верят в свою победу в Украине, но и сомневаются, что вообще вернутся живыми.
Об этом свидетельствуют аудиоперехваты их телефонных разговоров с родными, передает nv.ua.
Так, один из российских военных прямо сообщил, что вряд ли сможет выжить, поскольку потери, которые понесло его подразделение, колоссальные, а руководство их бросило.
«Майор нас кинул вчера. Нам всем кранты, раз он выехал. Прости там, если… Готовьтесь к тому, что могу не приехать», — предупредил он свою мать.
В свою очередь женщина отказалась принимать реальность и потребовала, чтобы он продолжал сражаться.
«Что значит „я могу не приехать“? Че, вообще ох…нел, что ли? Стреляй! Во всех стреляй, всех убивай, сынок! Только о себе думай», — посоветовала она.