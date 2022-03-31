В Мариуполе у ликвидированных россиян обнаружили награбленные доллары и украшения 4 31.03.2022, 16:06

11,402

Фотофакт.

Вчера, 30 марта, бойцы полка «Азов» в Мариуполе ликвидировали вражескую пехоту. В ходе обысков спецотряд изъял несколько трофеев и получил еще одно доказательство, что наемники приходят, чтобы убивать и грабить мирных украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба полка «Азов».

Так, в ходе обысков у одного из оккупантов обнаружили доллары США и золотые украшения. Удалены вещи пойдут на помощь переселенцам.

Во временно захваченных районах Украины путинские преступники грабят гражданские квартиры, убивают и насилуют жителей города. К счастью, сейчас этих подонков стало меньше.

«У одного из орков обнаружены доллары США и большое количество разнообразных золотых украшений, среди которых и обручальные кольца разных размеров», – отметили бойцы Азову.

Все ценные вещи, которые бойцы Азова находят у путинских наемников, при точном обнаружении владельцев, вернутся им, или вместе с найденными у россиян средствами пойдут на помощь переселенцев из Мариуполя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».