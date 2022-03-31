Reuters: Радиоактивная пыль на ЧАЭС могла вызвать лучевую болезнь у российских военных 11 31.03.2022, 16:10

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Оккупанты проехали на бронетехнике через высокотоксичную зону «Рыжего леса».

Сотрудники ЧАЭС заявили, что российские военные могли получить облучение из-за радиоактивной пыли во время захвата атомной станции.

Об этом со ссылкой на сотрудников станции пишет Reuters (перевод — kryuchoktv).

По их данным, 24 февраля, в первый день вторжения РФ в Украину, российские военные проехали на бронетехнике через высокотоксичную зону так называемого "Рыжего леса" без защитного снаряжения. При этом они подняли облака радиоактивной пыли.

Сотрудники ЧАЭС утверждают, что российские военные подвергают себя риску, поскольку находились в опасном районе без костюмов радиационной, химической и биологической защиты.

"Радиоактивная пыль, которую они вдыхали, могла вызвать лучевую болезнь в их организме. Большая колонна военных машин проехала по дороге прямо за нашим объектом, и эта дорога проходит мимо Рыжего леса", - говорят сотрудники ЧАЭС.

Они сообщили, что российские войска разместили командный пункт в особо опасной зоне возле Чернобыльской АЭС – в 5-ти километровой зоне «безусловного отселения» населения (зона повышеной радиоэкологической опасности).

«Конструкция над четвертым блоком ЧАЭС, где и произошла авария — не сильно стабильная в относительности до сейсмостойкости и прямого попадания определенных типов снарядов. Любой взрыв в радиусе километра может привести к частичному разрушению и потере функций экологической защиты. Поэтому они умышленно вокруг саркофага разместили свою технику, боеприпасы, людей с расчетом, что Украина не будет стрелять, чтобы не нарушить эту конструкцию», — рассказали сотрудники ЧАЭС.

По его словам, российские войска дислоцируются между так называемым «факелом» и «рыжим лесом» в радиусе нескольких километров от четвертого блока ЧАЭС, где произошла авария (фактически зона временной локализации среднеактивных радиоактивных отходов).

«После аварии на ЧАЭС рубили лес, который был заражен огромной дозой радиации, деревья закапывали в траншеи и присыпали условно «чистой» почвой», — сообщил сотрудник ЧАЭС.

Именно это направление наибольше загрязнено в первые дни аварии, что подтверждается архивными документами и исследованиями на территории вокруг ГСП «ЧАЭС».

По его словам, последние исследования по «рыжему лесу» показали, что лес, который вырос на этих траншеях — чище всего лишь на два порядка от того, что был захоронен.

«То есть, если во время захоронения загрязненность была 350-400 Рентген, то сейчас на срезах этого леса отдельными исследованиями подтверждено 4,5 - 5 Рентген. Допустимая норма — 30 микрорентген. Поэтому все российские солдаты, которые едут через эту территорию и пребывают там круглосуточно прямо сейчас получают большие дозы радиации», — сказал сотрудник ЧАЭС.

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