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Украинский десантник одним выстрелом остановил вражескую колонну, а после взял в плен российского офицера

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  • 31.03.2022, 16:14
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Украинский десантник одним выстрелом остановил вражескую колонну, а после взял в плен российского офицера

Бой произошел в Николаевской области.

Снайпер разведывательного подразделения 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШУ ВС Украины Николай Б. одним выстрелом остановил вражескую колонну, после чего в бою взял в плен российского офицера.

Как сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, в районе одного из населенных пунктов Николаевской области во время движения вражеской колонны он точным выстрелом остановил первую бронированную машину «Рысь» 34-й отдельной мотострелковой бригады (горной) ВС РФ.

Остановка передового автомобиля вызвала пробку для движения всей остановившейся колонны. Этим сразу воспользовались военные десантно-штурмового подразделения, которые из гранатометов и пулеметов начали расстреливать попавших в засаду оккупантов.

Понеся потери, противник остановил наступление и вынужден был отойти.

Также в этом бою Николай Б. захватил в плен офицера оккупационных войск РФ.

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