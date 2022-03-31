Украинский десантник одним выстрелом остановил вражескую колонну, а после взял в плен российского офицера 2 31.03.2022, 16:14

10,588

Бой произошел в Николаевской области.

Снайпер разведывательного подразделения 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШУ ВС Украины Николай Б. одним выстрелом остановил вражескую колонну, после чего в бою взял в плен российского офицера.

Как сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, в районе одного из населенных пунктов Николаевской области во время движения вражеской колонны он точным выстрелом остановил первую бронированную машину «Рысь» 34-й отдельной мотострелковой бригады (горной) ВС РФ.

Остановка передового автомобиля вызвала пробку для движения всей остановившейся колонны. Этим сразу воспользовались военные десантно-штурмового подразделения, которые из гранатометов и пулеметов начали расстреливать попавших в засаду оккупантов.

Понеся потери, противник остановил наступление и вынужден был отойти.

Также в этом бою Николай Б. захватил в плен офицера оккупационных войск РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».