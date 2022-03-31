Пограничники уничтожили вражескую пехоту, которая скрыто продвигалась на позиции ВСУ 2 31.03.2022, 16:17

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Ряды «двухсотых» российских военных пополнились.

Украинские пограничники на одном из направлений остановили продвижение русской пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что враг пытался скрытно пробраться на позиции Вооруженных Сил Украины.

В Госпогранслужбе сообщили, что военнослужащие встретили врага с огнем автоматических гранатометов и пулеметов. Поэтому ряды "двухсотых" российских военных пополнились.

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