Василенко о переговорах с РФ: Ни при каких обстоятельствах РФ не может быть государством-гарантом 1 31.03.2022, 16:57

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Володимир Василенко

фото: iamir.info

Позиция Киева, озвученная членом украинской делегации, является модифицированной позицией Кремля.

Позиция Украины на переговорах с РФ, озвученная членом делегации Александром Чалым, по сути, является модифицированной позицией России.

Об этом заявил в открытом письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, судья Международного уголовного трибунала для бывшей Югославии (2002-2005 годы), представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2005-2010 годы), доктор юридических наук Владимир Василенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, позиция Киева на переговорах, озвученная членом украинской делегации Александром Чалым, "не выдерживает никакой критики" и, по сути, является модифицированной позицией Кремля. Василенко считает, что такие условия "неприемлемые и опасные для самого существования Украины".

Он подчеркнул, что содержательный мирный договор с Россией должен быть заключен только после немедленного прекращения российскими вооруженными силами бомбардировок и после вывода всех российских военных формирований из Украины.

"Ни при каких обстоятельствах Россия не может быть государством-гарантом", - настаивает Василенко.

По его мнению, ключевыми в договоре с РФ должны быть следующие пункты: создание эффективного международного механизма гарантий безопасности Украины и порядок функционирования такого механизма, компенсацию всего ущерба, причиненного Украине российской агрессией с февраля 2014 года, выдача Украине лиц из состава вооруженных сил России, которые совершили военные преступления, деоккупация Крыма и ОРДЛО, отсутствие каких-либо запретов на членство Украины в ЕС и ограничений для вооруженных сил Украины относительно современного вооружения, в частности, высокоточного ракетного оружия любого радиуса действия.

"Ни при каких условиях Украина не должна искать мира на условиях агрессора. Такой мир делает бесполезными те огромные жертвы, которые уже потерпела украинская нация".

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