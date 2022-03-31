В Беларуси учительницу оштрафовали почти на $700 за украинскую ленту в волосах
- 31.03.2022, 17:06
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Режим Лукашенко боится всего украинского.
Суд в Бобруйске вынес решение по административному делу учительницы истории средней школы № 27 Ларисы Секержицкой, которая обвинялась в нарушении порядка организации или проведения массового мероприятия, сообщает «Вясна».
Ее задержали 4 марта прямо в школе. Основание — в ее прическе присутствовала желто-синяя ленточка.
Суд постановил, что ленты в волосы учительница повязала не для красоты, а для «выражения своего общественно-политического настроя в связи с происходящим в Украине».
Этим самым педагог «пыталась привлечь к себе внимание граждан» и «приняла активное участие в проведении массового мероприятия в виде пикетирования».
Как результат — штраф в 70 базовых величин (2240 рублей).