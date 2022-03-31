Украинские военные уничтожили батарею гаубиц Д-30, обстреливавшую Харьковскую область

Украинские военные уничтожили батарею гаубиц Д-30, обстреливавшую Харьковскую область2
- 31.03.2022, 17:21
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Видеофакт.
В Харьковской области украинским военным удалось уничтожить батарею российской тяжелой артиллерии, обстреливавшую регион.
Соответствующее видео в четверг, 31 марта, обнародовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
«ВСУ и НГУ уничтожили батарею гаубиц Д-30. Тех орков (военнослужащих ВС РФ — ред.), которые разбежались, дозачистили ночью. Всех, кто не захотел сдаться, отправили к Кобзону (ликвидировали — ред.)», — рассказал он.