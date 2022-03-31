Энергоатом: Российские оккупанты покидают ЧАЭС и едут в Беларусь
- 31.03.2022, 17:25
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У них появляются признаки облучения.
Армия России собирается покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич, сообщили в пресс-службе Энергоатома.
По информации ведомства, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения оккупанты двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с республикой Беларусь. Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции. На станции еще остается небольшое количество оккупантов.
В ведомстве также подтвердили информацию о том, что российские оккупанты строили на территории Зоны отчуждения окопы, а также различные ограждения. При этом происходило это, в частности, на территории Рыжего леса — самого загрязненного на территории всей Зоны отчуждения.
«Поэтому не удивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. А проявилась она очень быстро. Итак, среди военных начал назревать почти бунт, и они стали выбираться оттуда», — говорится в сообщении.
Также у Энергоатоме есть данные о том, что в настоящее время формируется для движения в сторону Беларуси еще одна колонна военных РФ, которые держали в оккупации город Славутич.